香港高等法院網站公告顯示，Top Shine Global Limited of Intershore Consult（Samoa）Limited將準備對中國恒大呈請清算，案件編號為HCCW 220／2022，此呈請案將於2022年8月31日上午9點30分進行。

《每日經濟新聞》引述協縱策略管理集團聯合創始人黃立沖分析稱，一般來說，任何一個債權人都可以呈請清算。這種情況下，一般公司會做一些抵抗，比如提出異議，不同意清算等。法院必須要給予被呈請清算方答辯的機會，在這個過程中也不排除雙方可能會達成某些協定。

IPG中國首席經濟學家柏文喜曾對第一財經表示，由於中資房企基本上都以小紅籌的方式在港上市，境外的清盤裁決未必能夠得到大陸境內法院的支援，因此債務人申請清算一般只是為了給違約企業施壓，以促使其做出對自身有利的妥協而已。

與此同時，柏文喜也表示，如果清算申請通過，可能無法執行，但卻會對企業的市場聲譽、品牌以及資本市場活動造成負面影響。

恆大的離岸債務負債超過 3000 億美元，在去年底部分到期債務未履行還款義務後被視為違約。大陸國有企業已介入幫助債務重組進程，並接管了其部分資產，以平息市場對無序崩潰的擔憂。

值得注意的是，中國恒大已經是今年以來第3家被提請清算的中資房企，此前，大發地產、花樣年均被提請清盤呈算。