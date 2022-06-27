民進黨台北市長選戰布局，傳出英系已為衛福部長陳時中物色競選辦公室地點。爭取參選北市長的無任所大使林佳龍今（27）日也接受網路節目專訪時被問到「若未獲徵召是否直攻2024大選？」，林佳龍也坦言，「若是這一戰由別人上場，他就準備下個戰場」，但他的角色要放在哪個戰鬥位置是開放的，引發討論。

對於年底九合一縣市長選戰，總統蔡英文恐讓衛福部長陳時中參選台北市，林佳龍今日在網路節目《新聞不芹菜》中提到，在底牌還沒掀開之前，自己獲得徵召的機會還有一半，雖然現在有很多人在操作媒體、造勢，但他也相信決策者心中有一把尺，相信民進黨主席蔡英文會全盤考量，也會對提名結果負責，否則對民進黨在下一戰2024大選會有影響。

至於林佳龍也被問及「若是沒有被民進黨徵召參選台北市，是否就會直攻2024？」林佳龍坦言，他自己其實不是單打獨鬥的人，台北除了有首都的重要性，更是「2024大選的領頭羊」。林佳龍也擔憂「若北北桃都被在野黨拿走，中央將陷入困境」，同時他也強調，如果這一戰由別人上場，他就準備下個戰場，而他的角色適合放在哪個戰鬥位置是開放的，將持續為台灣邁向正常國家、二次民主改革準備。