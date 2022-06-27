為實踐國家廉政建設行動方案，強化企業誠信，凝聚私部門反貪腐共識之策略目標，臺南市政府、台灣電力股份有限公司、臺灣臺南地方檢察署27日舉辦「能源轉型起步走 增氣展綠齊廉心」企業誠信研討會，藉由產官學界中高階管理者針對企業誠信研討，建構公私部門良善夥伴互動關係，共同攜手合作營造廉能優質的綠能環境。

27日在大臺南會展中心舉辦的研討會，邀請台灣透明組織專家學者、台電公司台南區營業處、再生能源處及市府辦理太陽光電業務同仁、太陽光電業者負責人及中、高階主管等約80人共同參與，以能源轉型為核心，太陽光電為主軸，就現階段台南地區能源轉型業務推動、打擊妨害綠能發展之相關犯罪型態及企業誠信透明等議題，進行跨域橫向研討及深化交流。

台南市市長黃偉哲表示，綠能科技是國家核心戰略產業，代表臺灣實現能源轉型、追求永續發展的決心，臺南有優良的日照條件，非常適合發展太陽光電產業，預期在綠能產業政策持續推動下，將能吸引國內外企業加碼投資跨足綠能產業。在此前提，提升企業反貪、培養業界誠信觀念更顯重要，為了協力完備我國綠能發展基礎建設，期盼透過公私部門的通力合作，一起做的更好，過的更好。

法務部廉政署署長莊榮松表示，廉政署2022年度創新規劃「企業服務廉政平臺」試辦計畫，除辦理企業誠信研討會外，後續還會編撰企業誠信經營指引、設置企業誠信服務專區、辦理企業聯繫深化交流活動，共創產業廉能環境及優質公共服務，讓臺灣的廉政建設再創高峰。

為加速台南綠能發展，促進中央能源轉型政策，台南市府於2020年成立「綠能科技產業推動中心」，主要任務是配合中央能源政策，並整合產官學界資源，促進綠能投資與發展推動。

而台南也是全國第一個制定《低碳城市自治條例》城市，從都市規劃及設計審議等環節，導入低碳調適等氣候變遷因應策略；同時為確保環境生態，更於2022年制定「台南市政府太陽光電設施設置監督管理辦法」，針對台南蓬勃發展的太陽光電案場進行監督查核，奠定台南市綠能產業發展基礎。(品觀點記者張雅雲/台南報導)