國泰金(2882)與台灣大學產學團隊今天公布第二季台灣「經濟氣候暨金融情勢」，該團隊認為，今年第一季以來，戰爭與疫情的不確定性仍高，且各國央行已紛紛改採緊縮貨幣政策，將2022年台灣經濟成長率預估值由原先3.7％下調至3.4％，研判全年成長率有80％的機率落在2.8~4.2％之間。第三季景氣動能有望因本土疫情趨緩而略轉強，評估第三季台灣經濟氣候有40％以上機率，回升至象徵景氣穩定的「朗」，以及象徵景氣擴張的「晴」之間。

第一季以來國內疫情升溫、大陸防疫封控影響供應鏈、俄烏戰爭陷入僵局，以及美歐央行力抗通膨影響經濟成長動能，該團隊下修2022年台灣經濟成長率預測值至3.4％。下半年廠商因景氣風險升高而遞延投資，民間投資稍轉弱，然消費因基期偏低而仍有支撐，內需動能仍有柴火，台灣景氣預期應能維持一定成長。

受累於高通膨壓力，且擔憂主要央行將加速收緊貨幣政策，金融市場劇烈震盪，美、歐、大陸及新興亞洲金融情勢指數持續陷入緊縮。

台灣央行於3月升息1碼後，6月轉為升息半碼並搭配存準率調整，主要因服務業受疫情衝擊且利率已處於較高水準。研判由於通膨壓力偏高且主要央行加速緊縮，下半年全球景氣趨勢向下，預期央行將維持此一升息步調，加速升息可能性較低。

今年第二季受到央行升息，以及股匯市劇烈震盪影響，台灣金融情勢指數維持在「趨向緊縮」之區間。展望第三季，鑑於戰爭、疫情與央行貨幣政策收緊不確定性仍存，金融市場不易擺脫低檔震盪局面，台灣金融情勢指數將持續在「趨向緊縮」區間內波動。

該團隊表示，COVID-19變種病毒風險、美中貿易戰引發全球供應鏈調整，加上俄烏衝突及供應鏈瓶頸增添通膨隱憂，使得主要國家央行加速收緊貨幣政策等，都是影響今年經濟成長與金融情勢變化的主要因素。