面對全球通膨壓力，各國央行採取升息措施因應，全球金融市場行動波動隨之影響，交易人因此紛紛尋求投資避險管道。元大期(6023)研究團隊表示，截至今(2022)年股票期貨與ETF期貨新增至236檔商品，交易人可透過四大交易優勢，規劃三大策略方向。於除權息期間透過股票期貨小資金交易、多空皆宜、具槓桿倍數與無股利所得稅等四大優勢，規劃「期現貨轉換」、「填息行情」與「高股息行情」三大策略方向規劃交易。

元大期貨研究團隊攜手元大期顧分析師於6月28日舉行「除息旺季新選擇」全省講座，由期貨與證券雙料分析師分享股票期貨實務交易經驗，讓交易人了解股票期貨優勢、規劃策略與參與除權息行情。

搭配除權息旺季期間，元大期於6月15日至9月14日推出「夏日股期季 交易連環三重奏」活動，期間新開戶或靜止戶交易滿10口，即可獲得200元超商禮券；累積交易達指定門檻可直接獲得指定三重好禮；每月交易達30口還有機會參加Gogoro 3 Premium抽獎活動，並提供股票期貨交易大補帖，完整介紹股票期貨與交易策略解析。