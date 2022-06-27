兆豐金(2886)旗下兆豐銀統籌主辦燁興(2007)五年期新臺幣28.9億元聯合授信案，本次聯貸資金係供燁興償還既有債務暨購置機器設備，以提升產能改善製程，減少污染排放；兆豐銀同時也擔任額度管理銀行，合作金庫為共同主辦暨擔保品管理銀行，合計共獲10家金融同業支持。

燁興成立逾40年，經多年經營已具相當市場規模，為義聯集團旗下盤元線材大廠，位居集團鋼鐵垂直整合產銷體系之中、下游。受惠於鋼鐵市場景氣回溫且原物料價格走升帶動產品售價，該公司110年度及111年1-5月營收分別約新台幣70億元及34.58億元，各較前期成長25.56%及22.32%。本次聯貸案主要用於執行岡山廠各項設備改造，並透過環保投資，為環境盡心力，兆豐銀行也特別以永續觀點規劃聯貸案條件，採ESG連結機制，鼓勵公司達成溫室氣體減量、節電等目標，期由銀行團與燁興攜手並進，齊心協力推動綠色金融。

兆豐銀行第一季以高達23.22%的市佔率奪下聯貸管理銀行排名冠軍，連續兩年榮獲亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association (APLMA)評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」殊榮，專業度受到國際認可。

兆豐銀行持續支持綠能產業、積極推動ESG企業永續經營及綠色金融，截至2022年5月綠色(永續)投融資金額累計已超過新臺幣6,500億元。