在許多人眼中，醫生不僅社會地位高，薪資也高，不過有男網友貼出求職網站上刊登的獸醫師徵才資訊，發現該職缺的月薪竟是從2萬5250元起跳，讓網友大吃一驚，「這找不到人吧？搖飲料都至少有3萬元了」，更釣出一名自台大獸醫系畢業的網友點頭回應，「真的啊，然後還一堆人罵我們黑心坑錢」。

一名男網友25日在網路論壇Dcard發文表示，在求職網站上看到國立嘉義大學獸醫學院附設動物醫院在徵獸醫師，月薪2萬5250元到3萬元，讓他嚇一大跳，「2萬5000元還要求獸醫系畢業、有考到獸醫師證照？」

他坦言，之前一直以為獸醫很好賺，但上網查了才發現，獸醫師的薪資普遍偏低，一般獸醫診所也是3萬元到4萬元，即使升到主治醫師，薪資也沒不會升高多少，「下次帶我的毛小孩去看醫生會更尊敬他們，真的是在做功德」。

貼文一出，不少網友驚呼，「這找不到人吧？搖飲料都至少有3萬元了」、「這是用愛發電的職業嗎，話說醫院給打掃阿姨也跟這差不多耶」、「難怪我家這邊獸醫師看我很想當獸醫，直接跟我說不要來當，會後悔」、「真的太驚訝了，以為低薪的只有畜牧系，之前還看農場工作2萬8000元，月休4到6天」

也有自台大獸醫系畢業的網友感嘆，「真的啊，然後還一堆人罵我們黑心坑錢，醫療成本本身就是這麼貴，台灣人已經被健保寵壞了，而且動物不會說話，只能靠儀器來檢驗哪裡有問題，所以成本會比人醫更高，開業的薪水就跟創業一樣，看個人造化了」。

另有網友指出，「這是『教學醫院』的薪水，不是『外面動物醫院』的薪水，而無論是台大、中興、嘉大都很低，因為這是去學東西的，只是為了磨練，不過薪水實在太低，訓練個幾年後通常都會去外面，不會留下來」。

記者實際到求職網站查看徵才內容，可知該職缺是徵求實習獸醫生，須具有報考獸醫師考試資格，或已取得獸醫師證書，經錄取後開始為期3年的訓練，訓練內容包括協助主治獸醫師完成一般門診檢查、急重症醫療、麻醉與外科手術等，另外月薪也調整為2萬7250元到3萬元。