盧廣仲將參與7月9日舉辦的「淡古金曲演唱會」。（寬寬整合行銷提供）

淡水古蹟博物館舉辦之「光音淡水」系列活動，本週六（7月2日）以「光電街舞快閃行」打頭陣，將由史上最能唱能跳的男團B.T.O.D、資深霹靂舞國手大嘴攜手四組學生舞團，一起於淡水上演一場精彩的街舞快閃，而偶像界的常青樹OPEN!家族也將共襄盛舉，將舞蹈的青春與活力帶入淡水。

對於街舞快閃活動，演出成員紛紛表示期待，B.T.O.D為今年捷運盃街舞大賽代言人，日前更擔任校際街舞大賽評審，這次將聯手「老師」大嘴以及「學生」舞團，於百年古蹟重新演繹年輕街舞，也為「光音淡水」系列活動拉開序幕。

7月2日除了是「光電街舞快閃行」之外，也是金曲獎頒獎典禮，而「光音淡水」系列活動接下來將於7月9日舉辦「淡古金曲演唱會」，演出卡司與金曲獎有許多關聯。活動邀來淡江大學畢業的盧廣仲以及曾於淡水當兵的乱彈阿翔，2位都是全台不到10位的「三金」滿貫得主，也都與淡水有著深刻的緣分。

此次演唱會共邀請10組卡司，其中就有三組入圍了今年第33屆金曲獎，包括入圍最佳華語男歌手的盧廣仲、最佳華語女歌手的魏如萱以及最佳台語男歌手的大支，可以說是「命中度極高」！除了入圍金曲獎的重量級卡司，「淡古金曲演唱會」也邀請了多位新生代歌手，包括男團B.T.O.D、魏如萱同門師弟吳獻以及《聲林之王3》九九、陳景皓、南畯鵬。