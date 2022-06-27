媳婦與婆家的磨合永遠是難題，處理不好更可能導致家庭破裂。一名人妻近日就表示，某次她讓2歲兒子留長頭髮準備作造型，婆婆卻沒打招呼就剃光頭髮，大姑也奇葩到把兒子帶進廁所看她洗澡，種種鳥事讓她超崩潰。

原PO在Dcard發文表示，兒子1歲多時，自己就曾請老公跟婆婆溝通別剃頭髮。最近她好不容易讓兒子留長頭髮，準備聯絡設計師剪一個造型，沒想到婆婆竟然直接把兒子頭髮剃光，完全不尊重她還沾沾自喜「沒有很光啊！多涼快！」豬隊友老公也不以為意回應「又沒有很光啊！」「我媽是小孩的阿嬤欸！」

原PO繼續透露，除了婆婆以外大姑也很奇葩，「自己要洗澡，把我兒子帶去廁所看她洗澡，請問這是什麼概念？」而在客廳的老公卻完全不知情。事後夫妻兩人吵架，老公還緩頰說，「姐姐就只是單純覺得孩子要找姑姑才讓孩子進廁所」，直到她質疑「喔！那我會很期待孩子哪天說：『媽媽，姑姑的ㄋㄟㄋㄟ長怎樣？』」老公才衝去要大姑別再帶兒子進廁所看洗澡，而剪髮方面老公自知理虧後，也自己理了光頭、要婆婆別再自行剪兒子頭髮。

對此，許多網友紛紛回應「祭品兒子，你老公真的很不負責任」、「直接帶婆婆去剃光頭，她都不尊重妳了，又何必尊重她呢？」、「直帶去廁所看洗澡是什麼概念？有沒有趁機做奇怪的事？」