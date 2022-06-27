張敦量3人毆人案，今天下午3時許，在台中地方法院遠距勘驗法庭開庭。（張妍溱攝）

彰化食品小開張敦量與2人，涉嫌毆打宋姓男大生案，27日下午在台中地方法院遠距法庭開庭，法官首傳喚被害宋姓男大生出庭作證，另也遠距視訊其他同車證人，宋開步入法庭前向媒體表示時，傷勢恢復狀況不錯，但仍心有餘悸，宋下車被2人架起連毆打、2次倒地「當時很怕」3人辯護律師說，單純車禍卻被提殺人未遂等公訴罪難認同。

宋生在開庭前說，「事實上我完全沒有動手，他們卻說我有互毆」認為這都是謊言，並坦言今天出庭仍還感覺害怕，盡力配合法官的詢問。宋母說，兒子目前還在復健但仍以遠距視訊上課，認為開庭迄今，張等3人並沒有坦承打人，仍反覆的謊言。

張敦量等3人出庭，張穿藍色上衣，李跟陳兩人著白T恤，神情自若、氣色不錯，張仍否認有殺人犯意，2人不認罪。宋母認為張等3人習慣說謊脫罪，希望此次藉由法官詢問證人，讓張等人被判越重越好。

張敦量3人毆人案，今天下午3時許，在台中地方法院遠距勘驗法庭開庭，法院首度傳喚被害的宋姓男大生出庭，現場交互詰問並詢問其他同車1男3女證人，了解案發整個過程以釐清案情。