59無業男子持刀擅闖醫院砍人

日本福岡市今天上午10點傳出陌生男子持刀闖入醫院，朝一名40多歲的男醫師背部猛刺，目前嫌犯被檢方依殺人未遂罪起訴，所幸被害者意識清楚，經檢查後無生命大礙。

綜合日本放送協會（NHK）、《朝日新聞》等日媒報導，事發位於福岡市東區千早醫院，該名40多歲男醫師正在一樓為病患看診，突然遭嫌犯川野二郎持摺疊小刀闖入，直接對被害人背部狂捅，其他男醫師見狀連忙上前壓制，有人立馬報警，這時遇害醫師也無力倒地，現場血跡斑斑，令人怵目驚心。幸好傷勢集中上背，就醫後沒有造成生命危險。

醫院大樓當時加病患總共有110人，集體嚇得驚慌失措，拔腿往外逃竄。目擊者接受採訪時還心有餘悸表示，「我看到陌生男子大步走向診間，手拿一把小刀…然後全部人開始尖叫，哪裡有出口就往哪逃…」

據悉嫌犯本身無業，目前已遭警方依照殺人未遂罪逮捕，至於兩人關係以及是否曾發生糾紛尚待後續釐清。