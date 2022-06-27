基隆市國中教育會考總計8人5科滿級分，市長林右昌接見、贈書，勉勵廣泛增進知識，培養宏觀的視野及格局。（陳彩玲攝）

基隆市國中教育會考總計8人5科滿級分。（陳彩玲攝）

基隆市國中教育會考總計8人5科滿級分，市長林右昌接見、贈書，勉勵廣泛增進知識，培養宏觀的視野及格局。其中碇內國中學生蘇安捷更拿下作文滿級分，她分享，關鍵在於廣泛閱讀、嘗試不同風格寫作，讓自己的思路更豐富。

基隆今年有8名學生考取滿級分，分別來自4所國中，包含碇內國中蘇安捷；銘傳國中黃塏育、紀妍伶、邱奕璿、黃丹榆；中正國中廖宏璿；二信高中國中部曾竹慧、于子晴。除黃丹榆因參加北一女科學班課程，其餘7位同學都在今天下午到市府接受表揚。

林右昌除肯定大家在學業成績上的亮眼表現，也詢問同學們的志向，其中有6人對理科感興趣，只有廖宏璿想在人文領域學習，盼能改變社會。蘇安捷則分享作文滿級分的關鍵，她透露，自己平常會看各式書籍，有時也會自己創作散文或詩等，主要是「多寫多看」，另一方面也會把著名作家的金句記錄下來。

蘇安捷說，看久了就會有靈感，不僅心裡會蹦出許多想法，也會有更多素材，她提及，備考期間曾在寫作時腦筋一片空白，當時接觸到冥想，藉由跳脫自我框架、進入他人情境，並體會當下感受，盼藉此方法為作文增添色彩，嘗試幾次後，確實有所改善。

對於同學們自信且成熟的表現，林右昌不僅讚不絕口，認為日後必定能為基隆爭光外，他也表示，每位學生都是國家未來的人才，鼓勵同學們應該要跨領域廣泛涉獵知識，培養宏觀的視野及格局，才能夠面對未來世界的挑戰。