六龜警方在南橫公路攔查重型機車，民眾大多配合。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

南橫公路自從今年五月對梅山口至向陽端有條件開放以來，吸引不少遊客上山，但民眾對重機帶來的噪音頗有怨言。六龜警方等單位於6月25日、26日分別於六龜區台28線45公里處、桃源區桃源郵局前設立路檢點，共開出數十張罰單。

警方為保障用路人與居民的行車安全、安寧，六龜警分局日前結合交通部公路總局高雄市區監理所旗山監理站、高雄市政府環保局，分別於六龜區台28線45公里等兩處設立路檢點，攔查改裝車輛與酒後駕車等違規情事。

警方表示，被攔查的民眾態度大多配合，警方也提醒民眾在路上要小心慢行，避免逆向行駛，以免發生車禍。警方除盤查違規大型重機車等車輛外，也針對酒後駕車與無照駕駛等重大違規行為攔查取締，經警方統計，告發使用他車牌照行駛、牌照吊扣期間行駛、噪音車輛各1件、逕行舉發超速40件，以展現警方強力執法的決心。

警方指出，近來上南橫公路的車輛，每天約有1000輛汽機車上山，汽車約占2／3，機車占1／3。如果碰到雨天，上山的車輛會略為減少。