電價費率今拍板！若電價漲幅5％～8％，國泰金台大產學合作計畫協同主持人徐之強預測，對消費者物價指數（CPI）上漲影響較大，將推升0.2~0.4個百分點：以這次估全年CPI近3％來看，最高可能上修至3.4％。

電價上漲對今年GDP影響較小，徐之強認為，衝擊不到0.1個百分點，影響台灣GDP的因素，美、歐、中今年經濟表現影響比較大；國泰金今舉行2022年第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」，媒體關切焦點在電價上漲相關議題。

徐之強表示，上次台灣物價高漲是發生在2008年，油價一桶約150美元，現在布蘭特在100~110美元，台灣今年物價上漲率應該不會像2008年油價雙漲時那麼高，當時台灣的CPI達3.5％。

面對俄烏戰爭與疫情的不確定性仍高，且各國央行已紛紛改採緊縮貨幣政策，國內外需求將受影響，國泰金預測，今年台灣經濟成長率預估值將下調至3.4％ ，較上次預測3.7％下修0.3個百分點。研判全年成長率有80％的機率落在2.8~4.2％之間。

由於通膨壓力偏高且主要央行加速緊縮，下半年全球景氣趨勢向下，國泰金預期，央行將維持升息半碼步調，加速升息可能性較低，今年第3季台灣金融情勢指數預期將持續在「趨向緊縮」之區間內波動。