磐儀(3594)周一股東會，承認110年度盈餘分配案，每股配發現金0.1元，以周一收盤價24.25元計算，現金殖利率0.41%，並完成補選董事一席，因公司原董事暨財務部協理郭鳳玲於111年6月27日起辭任董事一職，因此擬補選董事一席，由樺成國際投資股份有限公司代表人蔡能吉新任。

磐儀111年經營方針及策略，其一打造工業通訊化、通訊產業化的創新價值，建構IoT生態圈為使命，讓工業電腦擁有連接能力(IPC with connectivity)，並透過網路、通訊、軟體、光電、雲端大數據的整合應用，讓原先偏向工廠自動化的工業電腦應用得以擴展到智慧生活的各個構面，形成真正的智能產業。

磐儀攜手合作夥伴深耕防疫科技、工廠巡檢、軌道交通、倉儲物流等產業應用，以提高市占率，並強化在地服務與技術支援，以滿足客戶的即時需求。並藉由生產環境智能優化、人員職能訓練、更新測試設備及調整組織結構等方式，提供客戶更優異穩定的品質與一站式服務解決方案。

磐儀持續推行庫存及費用管控方案、以期降低無效益成本，達成獲利目標。最後磐儀為因應市場之快速變化，並強化內部資源之整合，已透過成立跨部門小組(包含成立產業業務、產業平板、技術交流、兩岸採構、動態庫存、行銷整合、軟體協作等)來提升回應市場之速度及產業競爭力。