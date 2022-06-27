農民在百香果園掛吊網，防止果實掉落「腦震盪」。（廖志晃攝）

埔里鎮生產的百香果品質優良，品嘗一口，讚不絕口。（廖志晃攝）

百香果分級包裝，滿足消費者需求。（廖志晃攝）

埔里鎮農民韋明豊、韋明正兄弟，曾獲得全國百香果評鑑冠軍，自創「百香狀元」品牌，並透過電商平台銷售百香果；埔里鎮長廖志城表示，產地直銷不經過中盤商，創造農民和消費者雙贏，更縮短產地到餐桌的距離。

埔里鎮是百香果重要產地，近年來因氣候異常，導致百香果產量銳減，嚴重影響農民生計，如果銷售經過層層剝削，農民經營就更困難。

廖志城指出，百香果產量減少，農民損失慘重，還要支付成本和土地租金，實在不容易維持生計，但是透過電商平台行銷，不經過中盤商，直接將在地最新鮮的百香果、蜂蜜宅配到消費者家裡，可以降低行銷費用，同時縮短產地到餐桌的距離。

韋明豊表示，百香果成熟後會自然掉落，如果直接撞擊地面會造成「腦震盪」，因為果肉結構被破壞會發酵且快速酸化；因此，果農在果園加掛吊網，果實成熟落在網上，保持百香果香甜好滋味，也便利採收。

韋明正指出，他們生產的百香果也做宅配服務，但因競爭激烈，銷售有萎縮情況，因此透過電商平台增加銷量。

韋家兄弟的妹婿王健龍，成立王董出品電商平台，協助農友拓展通路，以產地帶貨方式，將百香果及自家生產的蜂蜜，從埔里載運到北部，透過電商產地直銷，將最新鮮優質的農特產品交到消費者手中。

王健龍說，他透過產地帶貨模式行銷百香果，品質分級包裝，消費者不必排隊就能買到最好的產品；農民只要專心生產，不必擔心找不到客戶，並且獲得利潤。