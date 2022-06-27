憲法法庭明(28)日將針對西拉雅族納入平地原住民進行言詞辯論，原民會表示，若平埔族納入平地原住民，勢必排擠現在58萬原住民族的工作、土地購買權及參政權等資源。

回顧平埔族群訴請認定「平地原住民」身分歷程，西拉雅族人為取得平地原住民議員參選資格，提告高雄高等行政法院判決駁回，2012年萬淑娟號召西拉雅族百餘人向原民會申請平地原住民身分但遭駁回，台北高等行政法院更一審認為，以「原住民身分法」規定山地、平地原住民有違平等權，明日將在憲法法庭舉辦言詞辯論。

原民會主委夷將・拔路兒表示，若將平埔族群認定為平地原住民，將使平地原住民由現有27萬人增加98萬人，將排擠現有58萬原住民族的權利，包含原住民保留地購買權、原住民工作權進用保障、升學優待，而衝擊最大的將是參政權。

夷將指出，依照現有規定，平地原住民立委有3席、平地原住民議員有56席，若平埔族群認定為平地原住民後，勢必衝擊現在27萬平地原住民參政權，國家資源也會因為原住民族增加而有需求面的增加，初估預算需求將增加450億。

至於有議員建議中央應成立平埔原住民族委員會，並比執照客委會設置基本法等，夷將說，有看到北部和南部平埔族群的聲明跟主張，這些看法都予以尊重。