台灣AV女優不拍片時在幹嘛？AV導演圤智雨分析7項女優常做的事，其中「嗑藥」與「玩性愛趴」最令人驚訝，圤還說女優喜歡「搞事」，會透過黑道製造社會動亂，而到國外找隱藏版片商「私接案」也很常見，就是為了多賺錢，再亂花錢養男人，說「台灣大部分女優就是這麼蠢又黑」，內容引發討論。

圤智雨在臉書發文表示，台灣多數AV女優不拍片時常做的事情有6項，其一為「嗑藥」，他說台灣AV女優嗑藥率很高，人氣越高、玩藥率越高，若把10個女優抓去驗尿，可能6個都會驗出陽性，他還說女優就是因為嗑藥導致腦子有洞，「不嗑藥嗑壞怎麼會想當女優呢？」

台灣AV女優不拍片時在幹嘛？導演圤智雨說「嗑藥」與「玩性愛趴」，還說女優喜歡「搞事」，到國外找隱藏版片商「私接案」也很常見。（翻攝自圤智雨臉書）

圤智雨還說台灣有3到4成AV女優對於性愛趴成癮，還會花時間看精神科，只為了拿到安眠藥，另外多數女優抗壓性很低，會透過「搞事」滿足內心的髒，甚至透過黑道製造社會動亂，女優還找國外隱藏版片商「跳線偷接案」也很常見，就是想多賺錢，之後再亂花錢，10幾萬都女優來說都是小錢。

圤智雨提到並非全部女優都是這樣，但「台灣大部分女優就是這麼蠢又黑」；網友們則紛紛留言「這些不只AV女優會有這些行為，有些行業的女生也會啊！見怪不怪」、「感覺多采多姿」、「這是事實，不止歐美日韓港中是這樣，台灣也是這樣，而且玩得更沒尺度」、「有哪一個看得下去的」。