全球服飾消費市場景氣轉溫；羽絨廠光隆（8916）積極多元投入爭取成衣訂單，預期今年第二季營收在成衣訂單出貨增加下，年增有2位數。而短纖布廠冠星-KY（4439）也往下垂直整合發展成衣事業，在收購大陸鎮江成衣廠、柬埔寨廠新產能加入下，預期今年的合併營收至少會有2成的年成長。

2022年第一季，光隆的成衣事業營占比，已從去年同期的38.6％，提升到54.3％。

後疫情時代，全球戶外機能服飾需求將回到成長軌道。光隆指出，隨著各國陸續解封，市場對於戶外運動品牌未來營收增長樂觀看待，集團未來五年將持續提升成衣事業的營占比重。

光隆董事長詹賀博表示，光隆已成功轉型為戶外機能服飾代工大廠。

為增加成衣產能，光隆指出，未來的布局，將提升越南現有產能生產力、擴大越南協力廠合作，增加外包產能、持續尋找適當時機布局印尼產線。

光隆表示，集團2022年成衣事業營收占比首次超過50％；目標5年內達到70％。且成衣營收，未來五年每年超過雙位數成長。

目前冠星主要產地集中在大陸及柬埔寨，手中主要品牌客戶包括有Adidas、Gap、Puma等，近年來更打進Nike的供應鏈，提供運動、休閒服飾品牌商短纖布。

看好疫後成衣服飾消費市場的成長，冠星已進行中下游整合；其中，包括收購大陸成衣廠、新建越南產線、增加柬埔寨產能。

據了解，冠星已展開以700萬美元收購大陸鎮江成衣廠；初期產能為每月12萬打，滿載一個月可貢獻營業額200萬美元，主要以大陸內銷客戶的品牌布局。

冠星董事長林錦茂表示，大陸鎮江成衣廠的收購案不單單只是跨入成衣事業，更有跨入成衣後增加布的銷售加乘效果，此收購案預定7月1日移交，下半年即有成衣營收貢獻，為冠星的成衣事業跨出第一步，未來將以此為出發，進一步向海外發展。