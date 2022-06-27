美股帶頭反攻，台股27日開高震盪收高，外資轉為買超並匯入，出口商更積極進場拋匯，全面激勵新台幣升勢，終場收在29.612元兌1美元的逾二周新高，升值1.2角，為近一個月單日最大漲幅，且連續三個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量10.39億美元。

外匯交易員表示，大宗商品價格回落，緩解美國通膨飆升的擔憂，密西根大學長期通膨預估從14年高位回落，聯準會後續積極升息預期降溫，美股四大指數全面強勢反彈，周線終止連三周下滑，主要亞股跟著衝衝衝，台股一度漲逾300點，最後收高244點至15,548點，帶動新台幣升勢加大，連闖29.7元及29.6元二關，盤中最高來到29.594元。

外匯交易員指出，外資由上周賣超轉為買超台股86億元，尤其出口商月底加季底拋匯作帳需求，見新台幣由貶轉升，先跑先贏積極進場，使得新台幣升勢更強勁。短線若利空暫歇，且外資續匯入，加上出口商拋匯出籠，新台幣不排除進一步挑戰29.5元關卡。