又是勸戴口罩惹禍！ 逛大賣場竟遭人拿刀劃傷臉

桃園市蘆竹區好市多南崁店26日晚間8時許，有名趙姓男子因被糾正口罩沒口罩沒戴好，竟拿出隨身攜帶的瑞士刀劃傷另名江姓男子的臉部，所幸送醫治療並無大礙。蘆竹警分局表示，獲報到場已將趙男逮補，將依傷害罪移送偵辦。

蘆竹警方指出，26日晚間8時21分在好市多南崁店的2樓停車場，有名25歲趙姓男子因口罩佩戴問題，遭55歲江姓男子糾正，雙方爆發口角衝突，豈料過程中趙男情緒失控，竟拿出隨身攜帶的萬用瑞士刀攻擊江男，導致其臉部遭到劃傷。

目擊民眾說，江男被劃傷的臉血流如注，江男的女伴焦急的撥打報警電話，而趙男則喃喃自語說著「我是正當防衛」，隨後賣場人員、警方陸續到場。江男直呼，「他（趙男）沒戴好口罩，我請他戴好，他就推我去撞牆，還拿刀刺我」，所幸江男經送往長庚醫院診療後，目前已無大礙。

警方表示，員警獲報有持刀傷人事件後，立即在5分鐘內趕抵現場，並以現行犯將趙男逮捕，調查完畢後依傷害罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

該案引起網友熱烈討論，有人指出，前幾年龜山區有超商店員也是因為勸顧客戴口罩而被刺死，真的很誇張。另有人說，這年頭路上瘋子一堆，誰還敢當勇者去勸戴口罩。