民進黨年底台北市長選舉一再傳出將徵召衛福部長陳時中，爭取黨內提名的前交通部長林佳龍今天表示，疫情當前，他認為陳時中應以防疫優先，且根據自己陣營所做的8次民調發現，從兩個多月前開始，跟陳時中相比，已有較多人認為他更適合擔任台北市長。

林佳龍今天接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，針對爭取代表民進黨台北市長參選一事，他先引述電影《阿甘正傳》的名言金句，「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道你拿的下一顆會是什麼滋味」，並表示自己決定投入選舉，是發現年底選戰會影響到2024。

他說，民進黨執政需要被檢驗，尤其疫情當前，攸關人民生命、健康，「雖然有人布局陳時中指揮官下來選舉，但應該要以防疫優先，所以要有人在牛棚裡面練球」。

林佳龍認為，疫情跟選情應該分開，疫情一定會爆發，但要看能否做到超前部署，過去守的不錯，人民對於標準就會較高，所以疫情過往可能是紅利，現在則是負數，防疫工作不該跟政治綁在一起，若把紅利當作選舉籌碼就會是兩面刃。

林佳龍透露，自己陣營曾做過8次台北市長民調，觀察到2現象，發現民進黨不管是他還是陳時中參選，都是第三名，不過與國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊差距都不大；但若是他與陳時中互比，誰比較適合擔任台北市長？從兩個多月前開始，他的支持度就領先很多，代表在中間選民部分，他發揮的空間還是很大。

主持人提問「那您領先陳時中多少？」林佳龍回應，以最近1800個樣本來看，大約是35％對上19％，他解釋，因為防疫處於逆風階段，有6成人民認為指揮官應該堅守防疫崗位，陳時中也要承擔相關批評，如果今天沒有其他人選適合選台北，可能就是陳時中，不過今天有人可以打好這場選舉，當然也要納入一起評估。