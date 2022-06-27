聞名全台的「三星上將梨」即將採收上市，宜蘭縣三星地區農會以三星上將梨結合在地好茶推出「2022三星梨饗茶香產業活動季」，在6月27日登場，首推擴大「買梨送好禮」及「買茶送好茶」等優惠方案。（吳佩蓉攝）

三星地區農會理事長張榮華指出，先採收的是口感較綿密的豐水梨，接下來是香脆的黃金梨，7月中就會有甘露，每種甜度都落在11度、12度中間，產季只到8月底。（吳佩蓉攝）

三星地區農會總幹事李智遠表示，今年活動很豐富，不僅有「買梨送好禮」、「買茶送好茶」好康優惠措施、「三星上將有禮，一起來擂茶」及假日藝文、茶藝文化等表演體驗活動。（吳佩蓉攝）

三星地區農會總幹事李智遠表示，今年活動很豐富，不僅有「買梨送好禮」、「買茶送好茶」好康優惠措施、「三星上將有禮，一起來擂茶」及假日藝文、茶藝文化等表演體驗活動。（吳佩蓉攝）

聞名全台的「三星上將梨」即將採收上市，宜蘭縣三星地區農會以三星上將梨結合在地好茶推出「2022三星梨饗茶香產業活動季」，在6月27日登場，首推擴大「買梨送好禮」及「買茶送好茶」等優惠方案；縣長林姿妙邀請全國民眾，來三星鄉吃好梨、品好茶，幫助辛苦農民的農產品行銷出去，增加收益。

農會理事長張榮華指出，先採收的是口感較綿密的豐水梨，接下來是香脆的黃金梨，7月中就會有甘露，每種甜度都落在11度、12度中間，產季只到8月底；張表示，感謝辛苦的農民，需要幫梨子撐傘、套網袋，避免日曬雨淋，經過180天，才能產生品質好的上將梨。

而農會美食館也趁勢推出量身訂做的「上將梨風味餐」跟「茶鄉風味餐」，一桌定價4000元、8道菜，有香梨海鮮沙拉、上將梨醬嫩雞腿、香梨蒸蝦餃、層層梨香松阪豬等特色料理，因上將梨產季關係，只供餐到8月底。

三星上將梨栽種面積為43公頃，品種分成豐水梨、幸水梨、黃金梨，採收期到7月底，年產值約1億元，因今年遇上寒害、多雨及日照不足，導致產量減少；去年每公頃可產1500台斤，今年每公頃產1200台斤，年產量估計少3成左右。

農會總幹事李智遠表示，今年活動很豐富，不僅有「買梨送好禮」、「買茶送好茶」好康優惠措施、「三星上將有禮，一起來擂茶」及假日藝文、茶藝文化等表演體驗活動，詳情可至「2022梨饗茶香產業活動季」官網查詢（https：／／www.sunshin.org.tw／2022pear／）。

三星鄉公所鄉長李志鏞表示，公所再加碼贈送32吋液晶彩色顯示器10台、2公斤裝三星米100包，抽獎辦法可至三星鄉公所臉書粉專查詢，鼓勵民眾到三星鄉旅遊。

縣長林姿妙表示，目前正值上將梨及三星在地好茶上市發售的季節，呼籲全國的消費者多多採購，共同支持最辛苦的農民朋友及在地優質農特產品。