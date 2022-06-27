香港赤鱲角國際機場今（27）日發生緊急事故，一架由桃園國際機場飛往香港的香港快運航空（HK Express）編號UO111客機，據報因機艙冒煙，須緊急降落。

綜合港媒報導，這架飛機機艙疑似冒煙，目前已安全降落在赤鱲角機場西停機坪，消防獲報後出動6輛救護車在場戒備。所幸航班最終安全著陸，初步無人受傷，事件原因有待調查。事件於下午3時18分解除警戒狀態。

據報導，該班機下午13：50由桃園出發，下午15：05飛抵香港。

本報查詢航班追蹤網站Flightradar24資訊，了解該架航班機型為空中巴士A320 neo（Airbus A320-271N）。據香港快運官網介紹，該公司機隊目前僅引入三種型號的客機，分別為空中巴士A320、A320-neo和A321，皆設有全經濟艙的座位。

香港快運是香港一間廉價航空公司，為國泰航空的全資附屬公司，以香港國際機場作為樞紐機場，提供往來亞太地區主要城市的航空客運服務。