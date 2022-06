行政院人權及轉型正義處於今(27)日上午舉行揭牌儀式。(行政院提供)

行政院人權及轉型正義處於今(27)日上午舉行揭牌儀式,由行政院祕書長李孟諺主持,政務委員兼發言人羅秉成亦出席共襄盛舉。李孟諺表示,台灣的人權及轉型正義工程,將在行政院層級統籌、推動,並在人權處與各部會的協力下,開展新的階段。期許人權處作為我國人權及轉型正義事務研議、推動的最高行政單位,未來應整合各部會,就國家人權及轉型正義的政策及推動工作,發揮跨部會的協調整合效果。

李孟諺指出,國際人權組織「自由之家」(Freedom House)今(111)年公布的《2022年全球自由度調查報告》(Freedom in the World 2022),台灣排名亞洲第2,持續名列「自由」國家。祕書長表示,馬丁.路德.金恩博士(Martin Luther King Jr.)曾說:「做對的事,任何時候都是好時機(The time is always right to do what is right)」,因此即使台灣人權已持續朝正向發展,在世界各國也獲得良好評價,但仍有許多工作尚待精進,包括移工權利、性別平權、同婚合法化後續等議題,期勉今日人權處成立後,透過未來跨部會同心協力,讓台灣成為更美好的國家。

羅秉成表示,目前9大核心人權公約,已有6部具國內法效力,對於已國內法化的6部公約,行政院雖已成立對應的任務編組,督導各機關推動人權保障相關工作,惟為加強各任務編組間橫向協調聯繫及統合督導的功能,因此首部國家人權行動計畫,將行政院增設人權處列為重要行動之一,希望藉此提升政府對人權政策的整體擘劃及施政統合功能。

此外,國家人權行動計畫中有關研議制定綜合性平等法、人權指標、人權預算、人權影響評估機制之統合規劃等事宜,為人權處未來重要推動工作項目。

對於轉型正義業務,羅秉成表示,過去台灣歷經幾十年威權統治造成的傷害以及累積的不義,對社會傷害甚深,解嚴後多年才在蔡英文總統任內落實轉型正義相關作為,包括推動《促進轉型正義條例》立法,到成立促進轉型正義委員會,在在都顯示政府對轉型正義工作的重視。

在促轉會提交任務總結報告,依法結束任務後,由法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部及國發會等6個部會承接落實,同時由行政院蘇貞昌院長親自擔任「推動轉型正義會報」召集人,並由人權處擔任會報幕僚,統籌整合跨部會議題,持續推動台灣轉型正義工程邁向新的里程碑。

羅秉成表示,人權處的揭牌意味著新挑戰正要開始,落實人權及轉型正義是政府的重要責任,也是長遠的民主工程,蔡總統和蘇院長都願意承擔這個歷史任務。羅政委兼發言人期勉未來人權處和各部會共同攜手,讓人權與轉型正義在既有基礎上持續推進,不但要做得更多,還要做得更好。