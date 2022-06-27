正在德國參加七大工業國集團（G7）峰會的日本首相岸田文雄，於日本時間26日22時過後起出席了探討對發展中國家等基礎設施投資的會議。

據日本NHK報導，岸田指出：「新冠疫情未了，俄羅斯入侵烏克蘭的問題又接踵而至並趨於長期化，在此背景下，發展中國家的債務問題無疑雪上加霜。G7有必要針對中國對發展中國家不公正、不透明的融資拿出應對方策等。」

在此之上，他提及中國向發展中國家提供無力償還的巨額貸款，以此增強自身影響力的「債務陷阱」問題，強調G7應致力解決這一問題。

岸田還說：「所有債權國應予遵守的透明性和開放性等均已通過《G20高質量基礎設施投資原則》在首腦層面得以確認。G7有必要向國際社會宣傳發展中國家的聲音，就不公正、不公平的開發性金融，培養國際社會的風險意識。」他呼籲G7齊心協力為援助發展中國家的可持續基礎設施開發制定相關規則。