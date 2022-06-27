年底台北市長選舉可能呈現三腳督，爭取民進黨提名的林佳龍今天分析彼此優劣，認為自己較能普遍得到企業認同。台北市副市長黃珊珊有柯文哲包袱，國民黨立委蔣萬安過於年輕較無行政經驗。若是陳時中參選，民進黨會變成防守方，由他參選則可以轉為進攻方。

林佳龍今天接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，有消息指出，一些綠色企業界人士原先預計支持黃珊珊，但林佳龍若出線會導致陷入兩難，黃光芹詢問林佳龍「是否有聽說過此消息」？

林佳龍明確表示「有」，他說，過去對於該產業有所著墨，也接觸過很多次，確實很多人是選人不選黨，目前民調結果是呈現「三腳督」，相信中間選民們對他不會排斥，不過可能會受到政黨支持度影響。

他說，市政需要有宏觀規劃，蔣萬安、黃珊珊不一定能打動企業家，自己對於無人機、電動巴士、智慧物流海空港、5G設備規劃等產業經濟政策有相關經驗，相信較能普遍得到各企業認同。

至於最後會是林佳龍還是陳時中出線？林佳龍認為，底牌在掀開前，機率是一半一半，民調可以參考，相信黨主席蔡英文會針對最後整體布局做全盤考量，自己會隨時準備好，保持樂觀，做自己認為有貢獻的角色，「成功不必在我，功成不居也是從政的期許，雖然有浪漫個性，就是挑硬的幹，但一定要有整體布局」。

他分析，黃珊珊擔任副市長，有柯文哲的包袱，如果厲害的話早就把很多事情給做好；蔣萬安過於年輕較無行政經驗，若擔任市長還要給他時間學習，而自己擔任過中央部會首長、地方直轄市長、也具有行政立法等經驗，對於市政馬上就可以上手。

林佳龍表示，相較之下，若是陳時中參選，民進黨會變成防守方，若是由他參選，則可以轉為進攻方。

他認為，蔣萬安個性認真、陽光，但人生歷練有限，缺乏市長、首都領航者、行政首長經驗，學習時間很長，而台北市沒有時間等待，所以蔣應該要再等一下，等經驗豐富後，之後可能會做得更好。

至於黃珊珊，林佳龍表示，相對於蔣萬安，黃珊珊是走較平民的取向，執行力也很好，但較缺乏宏觀政策規劃能力，而台北市是個成熟的都市，市民水準也很高，「不需要多一個立委、市議員來學習如何當市長」，不過黃珊珊確實很上進，如果他是市長也會想找黃當副市長。