日本AV產業發生大變革，參議院通過《AV演出被害防止・救濟法案》，明文規定AV女優可隨時無條件解約，片商為了避免AV女優臨時罷工造成損失，研擬出應對措施，也就是「AV女優逆Offer」的求生新招；知名女優橘瑪麗為了搶拍片優先權，還特地在自介表格註記「半年瘦10公斤，身材很魔鬼」，為求生存無所不用其極。

關於《AV演出被害防止・救濟法案》實施細節，同意書男女一視同仁都要簽，為了讓女優有充分考慮時間，入行後1個月才開始拍片，而作品則於4個月後上架販售，期間女優可拋棄合約且無須賠償，但女優不得在社群公開曾拍片事實。2年內女優可要求下架過往作品，若上述包含未事先告知、強迫拍攝與發生騷擾等，將處3年以下拘役或300萬元以下罰金，片商與事務所最高恐會被罰1,000萬日幣（約新台幣219萬元）。

日本片商因AV新法怕女優輕言反悔，不敢隨意錄用年輕女性，也對和大牌女優簽長期合約有所躊躇，但許多AV女優苦喊工作被延期，擔心沒錢生活。上有政策下有對策，為了雙方不違反規定，有片商想出「AV女優逆Offer」的新招，過去片商要找演員都是向事務所要人，徵求女優同意後再進行面試，確定合作再拍片；而「逆Offer」的做法則是倒過來，由女優指名想要合作的片商，藉此對策避免觸犯新法的疑慮。

橘瑪麗自己PO出「AV女優逆Offer」，並強調「半年瘦10公斤」。（圖／取自橘瑪麗推特）

「AV女優逆Offer」有固定自薦格式，女優除了提出基本自介、希望合作的導演，以及想要的拍攝內容，還須附上社群追蹤數。根據日本成人影片評論家一劍浣春秋表示：「因為片商希望女優們自己宣傳自己的作品，因為現在片子不好賣，所以希望女優善用社群的力量以節省預算。當然啦，這也是一種審查，女優可以逆指名片商，但片商可不能照單全收，而最簡單粗暴的方式，就是用社群追蹤數過濾，人太少的就掰掰。」

AV新法上路後有許多女優變得工作難接，被迫要去兼差賺生活費；知名女優「橘瑪麗」（橘メアリー）也成了這波改革的受災戶，她為求生存，也在推特PO出「AV女優逆Offer」自我介紹表格，除了姓名、希望合作導演、想拍攝的類型以及粉絲數，她更在文末標記「半年瘦10公斤，身材很魔鬼」，抓住片商在意女優身材走樣的心理，為了搶得拍片機會無所不用其極。