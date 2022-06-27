鼓鼓和潘君侖合作新歌〈有你就有我〉。（希望娛樂經紀提供)

脫胎自《全明星運動會》、受封「微笑殺手」的潘君侖，將於7／1推出個人第2首單曲〈有你就有我〉，請到亦兄亦友的精神導師「鼓鼓」呂思緯為他填詞，並在新歌中親唱Rap，他們不只在運動競技場上一起拼搏奪佳績，這次更把他倆最佳夥伴的默契，延伸到音樂作品裡。

有趣的是，在錄音室配唱時，鼓鼓密謀為金牛座的潘君侖慶生，在錄音室外準備好了生日蛋糕，就等潘君侖錄完音出來，給他出其不意的驚喜，但以為整人成功的鼓鼓，變成反被整的鼓哥，原來百密一疏，潘君侖在錄音室裡就看到外面的一動一靜，一眼瞄到主控室裡出現生日蛋糕，貼心的他記得同是金牛座的鼓鼓，生日在他前面，所以是一定要先幫鼓鼓慶生的，他從錄音室一出來，就先聲奪人唱起生日快樂歌，反倒是端著蛋糕的鼓鼓愣了一下，發現整個破功了，也只能傻笑接受潘君侖的祝賀，無奈對鏡頭說：「（君侖）好難騙喔！」全場也對這個「大逆轉」訝異不已，同時為兩位金牛寶寶齊唱生日快樂歌。

兩位壽星乾脆也平分願望，鼓鼓許願「大家都可以平平安安，都可以身體健康度過這個疫情」，交棒給身邊另一位金牛，潘君侖則希望「我們身邊所有人的感情可以越來越濃烈！」第三個願望則由兩兄弟一起默許在心頭。

潘君侖感謝鼓鼓為他的新單曲〈有你就有我〉唱作Rap詞，並透露當時因擔心若太晚邀請鼓鼓會怕他沒時間，所以偷偷提前把曲塞給他，沒想到鼓鼓當下沒反應，讓他「天人交戰」，進退維谷，「想說他是不是不喜歡這首歌，就不敢再去煩鼓哥！」，最後他鼓起勇氣跟鼓鼓明說，沒想到鼓鼓馬上一口答應，讓他頓時心中大石落地，對鼓鼓又是感動、又是感激。

鼓鼓提到潘君侖，稱彼此已是如「家人」般的感情，彼此約吃飯時，他常帶上失智的母親，幾次之後，媽媽雖不太知道潘君侖的名字，但已認得潘君侖的臉，「對失智的老人家來說，建立記憶是很重要的！」