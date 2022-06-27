大陸國家統計局發布5月經濟數據表示，在黨中央堅強領導下，各地疫情防控和經濟社會發展總體形勢向好，5月工業企業利潤較去年同期仍下降6.5%，降幅較4月份有所收窄。企業成本上升壓力較大，生產經營仍面臨諸多困難，加上當前國際形勢更趨複雜嚴峻，工業企業效益恢復仍有許多不確定性。

據大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，5月份，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，國內疫情防控形勢總體逐漸向好，企業復工複產、物流保通保暢有序推進，工業企業生產經營逐步恢復，企業利潤降幅收窄。

朱虹說，工業企業營收較前一個月有所回升。物流產業鏈供應鏈逐步恢復，企業銷售狀況有所改善。5月份大陸規模以上工業企業營業收入同比增長6.8%，增速較上月回升。其次，受益於減稅降費與企業紓困政策，企業單位費用下降。

再者，工業企業利潤降幅收窄。5月份，全國規模以上工業企業利潤同比下降6.5%，降幅較上月收窄2.0個百分點。其中長三角、東北地區工業企業利潤降幅明顯收窄。其中，上海、江蘇、吉林、遼寧利潤降幅均較上月收窄20個百分點以上。

另外，煤炭、石油等能源行業利潤仍保持成倍增長，裝備製造業利潤邊際改善明顯，基本消費品行業盈利繼續恢復。

統計局說，總體看，工業企業效益狀況雖出現一些積極變化，但也要看到，5月份工業企業利潤同比仍繼續下降，企業成本上升壓力依然較大，生產經營仍面臨諸多困難，工業企業效益恢復的基礎尚不牢固。當前國際形勢更趨複雜嚴峻，工業企業效益恢復仍存在較多不確定性。下階段，要落實落細穩定工業經濟一攬子政策措施，助力企業紓困解難，推動工業經濟持續穩定恢復。