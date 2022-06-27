海洋委員會海巡署中部分署與丹麥哥本哈根風能開發公司，27日於梧棲海洋驛站簽署認養合作契約。（海巡署中部分署提供／陳世宗台中傳真）

海洋委員會海巡署中部分署與丹麥哥本哈根風能開發公司，27日於梧棲海洋驛站簽署認養合作契約。（海巡署中部分署提供／陳世宗台中傳真）

海洋委員會海巡署中部分署與丹麥哥本哈根風能開發公司，27日於梧棲海洋驛站簽署認養合作契約，雙方共同在辦理海洋教育活動、陳展環境教育資訊等面向進行合作；由分署長張忠龍與董事總經理許乃文簽署合作契約，除提升民眾對離岸風電等綠能的理解及認知，並強化海洋資源保育的意識。

許乃文表示，該公司與海巡署中部分署合作，認養梧棲海洋驛站，未來除離岸風電科學教育的合作，並期待導入環安衛工作坊，利用此場域辦理漁民轉型的相關訓練；目前已在梧棲海洋驛站設置風力發電模型，提供民眾對風力發電初步了解，希透過驛站舉辦更多的教育陳展及課程，讓海洋環境教育及綠能產業更深植民眾生活。

張忠龍說，維護海洋生態環境永續及海洋文化發展，是海巡署職責及全民應有的共識，哥本哈根基礎建設基金在全世界已投資參與各國綠色能源的開發計畫，彰芳暨西島離岸風場亦為哥本哈根風能開發在台灣承攬的重要離岸風場，預計2022年起陸續併網供電，完整供電將可提供95萬戶家用所需潔淨能源。

張忠龍指出，哥本哈根除推動綠色能源產業外，另為提升國人環境教育知識，自2018年起與政府及教育單位辦理多場次的綠能活動及講座，增廣國人風能視野。中部分署希望透過與哥本哈根風能開發的合作結盟，為推廣海洋環境保護及海洋文化再創新視野。

中部分署轄區苗栗的龍鳳及嘉義的東石海洋驛站，日前已由相關機構進行認養，今日與哥本哈根風能開發正式簽署認養梧棲海洋驛站，更是完成中部地區推動行政院向海致敬政策邁向另一個新的里程碑。

海洋驛站未來將持續提供更優質海洋教育、親海活動及民眾休憩場所，也歡迎國人踴躍來參觀海洋驛站，更進一步了解海洋知識及資訊；另民眾如於岸際有救生救難、海洋保育及其他需要協助之情事，可撥打「118」免付費服務專線。