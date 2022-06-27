曾活躍台灣演藝圈的明星夫妻檔張庭、林瑞陽，多年來在大陸深耕微商事業有成，身家傳有人民幣300億元（約新台幣1200億元），去年底卻驚傳涉及非法傳銷，不僅名下26億台幣資金遭凍結，還得繳納違法所得和罰款約台幣9500萬，連總價17億人民幣（約台幣79億）房產也被查封；近日夫妻倆好不容易討回遭凍結的20億人民幣（約88億新台幣）之部份資金，今（27日）再傳出大陸法院查封、凍結94.96萬人民幣（約420萬新台幣）的財產，但陸網友的普遍反應都覺得判決太輕了。

根據天眼查APP顯示，近日大陸法院裁定查封、凍結張庭和林瑞陽創立的上海達爾威貿易有限公司，價值人民幣94.96萬元人民幣（約420萬6079元新台幣）的財產遭沒收，涉及的案件為該公司與得盛（上海）建築設計諮詢有限公司相關建設工程設計合約糾紛。而在之前，得盛建築公司曾起訴達爾威公司拖欠TST項目設計費。截稿之前，張庭和林瑞陽尚未針對判決做出回應。

張庭和林瑞陽的公司被查封、凍結約95萬人民幣財產（約420萬新台幣）。（圖／微博@天眼查）

不過，許多大陸網友的反應都很不以為然，甚至覺得太輕判，紛紛留言吐槽：「九牛一毛幾乎沒有意義」、「我還以為是95億……這95萬簡直是毛毛雨」、「不上“億”……我鄙視一下」、「他們存款一天的利息也就95萬吧」。