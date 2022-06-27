日本政府今天示警，由於創紀錄熱浪來襲，加上東京地區梅雨季創下史上最短紀錄，接下來可能面臨電力短缺。路透社報導，這勢將對7月10日登場的第26屆參議院大選選情造成衝擊。

據日本氣象廳（JMA）預報，東京今日一整天氣溫高達攝氏（下同）35度，且至7月3日前，都不會降至34度以下。

日本大部分地區每年此時通常是梅雨季，但氣象廳今天宣布，東京所在的關東地區和鄰近的甲信地區梅雨季皆已結束。這是自1951年有紀錄以來，梅雨季最早結束的紀錄，比往年提早整整22天。

氣象廳還宣布，日本中部東海和南部九州部分地區梅雨季結束，今年這些地區的梅雨季也是有記錄以來最短的。

昨天，東京以北的群馬縣伊勢崎市測得日本有記錄以來6月分最高氣溫，達到40.2度。

氣象廳發布聲明示警：「由於梅雨季剛結束，許多人還沒完全適應高溫，可能面臨更大的中暑風險。」

另據路透社報導，距離日本參議院大選僅剩下不到2週的時間之際，由於俄羅斯入侵烏克蘭導致燃料價格高漲，電價也隨之攀升，日本消費者的日子可說更為不好過。

電力短缺可能衝擊執政的自民黨命運。近期以來，自民黨已因物價高漲應對措施成效不彰、加上日圓疲軟導致情況雪上加霜，備受民眾批評。