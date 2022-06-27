對於中美博弈會不會發生「終極一戰」？前民進黨立委、文化大學教授郭正亮認為，雖然衝突會不斷發生，但是不要以為「終極一戰」即將來臨，它會在很多地方好像快要到那個「點」上 ，可是卻沒有發生；讓雙方從終極一戰又往後退，再進行談判，又開始進入下一輪衝突！「因為美國有韓戰夢魘的陰影！」雙方不會輕易動手。

郭正亮今（27）日在《觀點--亮點交鋒》網路直播節目中指出，美國在亞洲介入的經驗，從國共內戰到韓戰，再到越戰，是非常不順利的。

他舉具體數字，韓戰傷亡程度，美軍陣亡3萬6千多人，受傷10萬多人；中國大陸陣亡60萬人，受傷71萬人。當時中國大陸沒有空軍，幾乎沒有火砲支援。美國在韓戰是打平，但打平對美國來講等於是輸了，美國人不能理解，為何會有這種結果？

位於美國華盛頓的韓戰陣亡將士紀念碑（Korean War Veterans Memorial），一名志願者正在清理雕像。郭正亮認為，雕像顯示了美軍驚訝疑惑迷茫的感覺。（美聯社資料照片）

郭正亮引述美軍將領的看法，包括韓戰時的美國參謀長聯席會議主席布雷德利（Omar Nelson Bradley）認為，這是在錯誤的時間、錯誤的地點、和錯誤的對手打一場錯誤的戰爭。麥克阿瑟說，中國大陸軍隊總是慣於在夜間作戰，插入縱深發起攻擊。第二任司令李奇威認為，美軍不願意放棄物質享受，害怕離開公路，不願意在沒有通訊的條件下行動。

郭正亮直言，這就是「美軍韓戰的夢魘」，而這個狀況現在還是存在，美軍走不出韓戰的夢魘，這個夢魘從韓戰之後就籠罩在美軍的頭上，讓美軍後來在很多事情的判斷，都會去想中國大陸會怎麼行動。

郭正亮說，美國在對待中國大陸這個新的對手，愈來愈謹慎，「韓戰夢魘」讓美國對中國大陸的認知，有比較謹慎周延的估計，並產生長久的影響。後來在八二三砲戰在協助國軍運補金門，美國軍艦就未進入料羅灣。

前民進黨立委、文化大學教授郭正亮。（資料照片）

郭正亮也說，不要因為一些政客說一些超級激進的話，就以為中美會開戰，不是如此，要看軍方和菁英如何評估，譬如拜登在俄烏開戰時就說不會出兵。否美國某個政治人物又說了什麼話，鷹派的調子這麼高亢，感覺兩岸要進入新局面，「你錯了，不是這樣」，「因為美國有韓戰夢魘的陰影！」雙方不會輕易動手。

郭正亮最後結論是，中美博弈的衝突會不斷發生，但是不要以為「終極一戰」即將來臨，它會在很多地方好像快要到那個「點」上 ，可是卻沒有發生。讓雙方從終極一戰又往後退，再進行談判，又開始進入下一輪衝突！