國發會今公布最新5月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數為28分，與上月持平，燈號亮出第3顆綠燈；領先指標、同時指標持續下跌，顯示景氣擴張力道趨緩；國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，外貿需求已出現疲軟，今年出口挑戰大，外需恐怕比內需更值得擔憂。

吳明蕙解釋，全球主要經濟體下修經濟成長率，雖然我國目前生產、出口還維持暢旺，但外貿需求已出現疲軟，面對國際貿易變化迅速的局勢，景氣趨緩愈來愈明顯，今年出口將受到一定程度影響。

吳明蕙進一步指出，俄烏戰火帶來高通膨，各國央行升息間接排擠消費，對台灣下半年訂單、外銷會有一定程度影響；隨國內疫情慢慢趨緩，7、8月暑假消費旺季來臨，吳明蕙認為，批發、零售、餐飲的狀況應該能獲得改善，有內需的支撐下，對景氣燈號維持綠燈有一定的信心。

受到中國大陸防疫封控、俄烏戰爭、全球通膨壓力升溫等影響，壓抑全球經貿成長動能，企業信心亦受挫，國發會報告指出，5月份製造業銷售量指數年增率、製造業營業氣候測驗點均下滑，惟貿易面指標則受惠5G、高效能運算、車用電子等應用需求擴增，仍保持強勁成長；內需部分，相較去年同月升級三級警戒，今年國內漸與疫情共存，批發、零售及餐飲業營業額較去年同期擴增。

展望未來，出口方面，由於新興科技應用及數位轉型需求續強，且各國持續鬆綁邊境管制，加以大陸主要城市逐步解封，有助維持終端需求動能；投資方面，國內半導體供應鏈持續擴大投資，以及投資台灣三大方案延續，加以綠能投資持續擴增，均有助推升國內投資動能；惟俄烏戰爭僵持、全球通膨壓力持續、新冠疫情未除，且供應鏈瓶頸、主要國家貨幣政策緊縮步調等不確定因素仍存，恐增添全球經濟下行風險，仍須審慎關注後續發展，並妥為因應。