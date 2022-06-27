雲林縣北港鎮北港溪防汛道路最近出現烏鶖攻擊機車騎士事件，有騎士因受驚差點摔倒，公館里里長許家福27日表示里內因設有天空之橋等景點，綠美化非常好，因此吸引烏鶖築巢，目前應是育幼期，成鳥為保護雛鳥才會攻擊騎士、路人，將設置警告牌提醒民眾小心，以免發生意外。

北港溪防汛道路北港鎮公館里段，最近出現2隻「憤怒鳥」烏鶖，只要機車騎士或路人經過，就會展開攻擊，有騎士因此受驚差點摔倒，險象環生，由於防汛道路往來車輛多且車速快，為避免發生交通意外，里長許家福決定設置警示牌，提醒民眾注意烏鶖來襲。

許家福表示，烏鶖是在最近2、3年才出現於里內，有鎮民向他反映，最近騎機車經過天空之橋附近，都被2隻烏鶖輪番空襲，里內民眾在堤防種花、整理環境時，同樣難以倖免，但基於生態動保，又不能加以捕捉，只能製作警示牌請大家小心。

愛鳥人士張恒嘉表示，7月是烏鶖的育幼期，只要過於靠近鳥巢，成鳥認為威脅到雛鳥，便會展開攻擊，也可能是之前鳥巢曾被民眾騷擾，成鳥便會找衣著相似的人攻擊。

被烏鶖攻擊的柯姓民眾說，他騎機車經過防汛道路，突然出現2隻烏鶖，不斷在他身邊遊走，最後還朝他的安全帽攻擊，過程都被他錄影起來，上傳網路提醒大家要注意。

生態保育人士指出，平地常見會攻擊人的鳥類有烏鶖、台灣藍鵲，之前雲林縣麥寮鄉六輕工業區阿媽公園，有2隻台灣藍鵲築巢，吸引不少賞鳥人士，結果藍鵲見人就攻擊，大家只好戴著安全帽賞鳥，呼籲民眾最好不要打擾牠們育幼，以免嚇跑牠們。