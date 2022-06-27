疫情嚴峻衝擊民生經濟，一些貧困收容人的處境也更加艱難，泰源技能訓練所結合台東縣福德慈善會捐贈物資，送愛進鐵窗，嘉惠42名生活貧困收容人的家庭。

泰源技訓所所長林振榮表示，有些家庭可能因收容人入監服刑而使經濟陷入困境，加上最近疫情延燒關係，收入更是嚴重受到影響。為減輕家屬支助收容人日常生活所需壓力並使其能安心服刑，乃結合社會資源共同關懷收容人及其家庭。

透過該所社工的積極聯繫，成功連結台東縣福德慈善會願意給予協助，於今天早上10點由理事長施正凱與陳益晨總幹事等一行人親自運送物資前往泰源技能訓練所，該所也舉辦捐贈儀式及頒贈感謝狀，感謝該會的愛心及奉獻，讓收容人感受到社會的關懷與溫暖。

陳益晨指出，自己也曾經年少輕狂，知道收容人有身不由己的無奈，故當泰源技能訓練所與其聯繫時，立即應允捐贈物資，並願意長期幫助貧困收容人，為社會盡一份心力。