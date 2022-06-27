休息是為了走更長遠的路，但對於大部分現代人來說，一夜好眠卻非常難做到，根據台灣睡眠醫學會調查，台灣每5人中就有1人有睡眠困擾，甚至影響到白天的生活，而造成睡眠困擾的原因有很多，包含壓力、焦慮、疾病、遺傳問題等，不過有部分人是因為誤信睡眠迷思才會睡不好，對此陳志銜醫師在臉書粉專列出了5大迷思，為大家一一破解、分析。

●平日熬夜，假日補眠就好？

如果不維持固定的生理時鐘、調整作息，只會讓自己越睡越累，睡眠困擾不會改善。陳志銜醫師建議，可以藉由飯後午休時間，小睡10~20分鐘，這樣既不會干擾作息與生理時鐘，也能夠償還睡眠債，還能提升下午的工作效率。

●晚上運動可幫助睡眠？

適當的運動確實有助於緩解壓力、幫助睡眠，不過睡前運動會讓身體的核心體溫上升、加速血液循環並讓代謝變快，反而會讓人體的生理時鐘往後延遲，變得更難入睡，因此若想透過這個方式改善睡眠品質，必須慎選運動強度和運動時間。

●每天都一定要睡滿8小時？

不一定，因為每個人對於睡眠的需求量不一樣。陳志銜醫師指出，睡眠最重要的指標其實不是睡了多久，而是良好的睡眠品質，如果睡得很長，但總覺得越睡越累，那可能就要小心是身體正在發出警訊。

●喝酒可以助眠嗎？

喝酒的確會讓人感到放鬆，所以有些人喝完酒會想要睡覺，不過其實酒精的代謝物「乙醛」並不利於維持睡眠，因此等到半夜酒精代謝完後，反而會讓人異常清醒。

●睡前喝熱牛奶可以助眠嗎？

不可以，但不是熱牛奶的問題，而是喝的時間點應該要在早上，因為牛奶含有色胺酸，需要14~16小時才會轉換成「睡眠荷爾蒙」褪黑激素，因此早上到睡前這段時間，剛好能讓轉換好的褪黑激素，為身體打造優質睡眠。

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