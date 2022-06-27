爭取民進黨提名參選台北市長的林佳龍是否可能轉戰新北市？林佳龍今天表示，若要去轉戰其他城市，必須先思考能否為該城市帶來幫助，不是要選來當作為下一站做準備。外傳他可能直攻2024選總統，對此，他說，「2022若別人上場，我就會去準備下一場」。

林佳龍今天接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，針對外傳若爭取民進黨台北市長候選人失利，可能會直攻2024選總統，林佳龍先是「恩哼」了一聲，接著說，長期以來，身為學運世代代表，正值壯年時期，理應承先啟後，且自己經驗豐富，在各位置都能就戰鬥位置。

他說，他長年在政壇上並不是單打獨鬥的人，所以成立台灣智庫等機構、推動台灣二次民主改革等，想征戰台北市是因為相信在2024能夠發揮一定程度的力量，若新北、台北、桃園民進黨都是在野黨，那中央就會備受挑戰，「而如果這戰我沒有上場，就會往下一站準備，同時也會一直待在團隊裡，成功不必在我，成功一定有我」。

至於位置適合在哪？林佳龍表示，他的答案為開放式的，會邁向加速國家正常化等方向前進，「所以2022若別人上場，我就會去準備下一場。」林佳龍強調，若能坐轎就會努力選上，若是抬轎也會盡力幫忙。

是否有可能轉戰新北市挑戰可能爭取連任的侯友宜？林佳龍則說，有想過自己曾做過台中市長，若要去轉戰其他城市，必須先思考能否為該城市帶來幫助，不是選來當作為下一站做準備，北北基桃是互相捲動，要看哪個城市與自身主張適合，而不是看哪個城市地方人口多就去出戰。

黃光芹詢問，為何不選擇接任行政院副院長？林佳龍強調，內閣人事是總統組閣權，中央黨部也澄清相關訊息，所以希望不要以訛傳訛，2024未來一定要接棒，自己角色在哪是開放的，自己很喜歡目前的角色，若年底能坐轎就會往前衝，若不是就會努力往下個戰場，希望能對民進黨帶來加分作用。