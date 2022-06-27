隨著疫情趨緩，今年下半年高雄藝文盛事精彩可期，8月將迎來首度離開台北舉辦的「臺灣文博會」，10月更有睽違10年回歸的「台灣設計展」。高市府特別發起「台灣設計設計台灣」系列活動，其中搶先於暑假以各種設計手法打開6處歷史場景為活動暖身，其中以90年前曾是高雄港勢展覽會會場的愛國婦人會館，首度修復重啟最備受期待。

高雄市長陳其邁提到，疫情高原期趨緩，逐步從減災階段邁向復原與產業振興，城市的運轉與發展也要盡速復興。下半年度的高雄將迎接「臺灣文博會」與「台灣設計展」，兩者都是設計界的盛事，高雄特別以「台灣設計設計台灣」串起為期3個多月的城市大型展演活動，盼設計綻放的能量可以帶動城市經濟與觀光。

高雄副市長史哲指出，當高雄成為2022年兩大設計展的主辦城市時，便與同仁開始討論高雄該如何回應台灣設計。而回顧台灣設計之始，可以溯及近百年前的台灣博覽會，以展覽為形式開拓了台灣邁向現代化的視野。

史哲表示，其中1931年「高雄港勢展覽會」，更展現高雄城市近代樣貌及產業發展。而過去曾作為港勢展覽會第四會場的愛國婦人會館，文化局也已修復完成，將在此次以女性設計為題啟動「台灣設計設計台灣」一連串展覽活動。

高雄港區乘載了城市發展的歷史，高市文化局預計自暑假起陸續開啟6處歷史場域，以設計為元素規畫不同的展出。文化局長王文翠表示，目前已整備好愛國婦人會館、港史館、北號誌樓、雄鎮北門、哈瑪星貿易商大樓、紅磚街屋等6處充滿歷史回憶的空間，即將以設計重啟，民眾可以欣賞當代設計，可以感受建築美學，也可以回望過往點滴。

針對高雄歷史景點也將以導覽小旅行的方式，推出不同經典路線，舉行100場以上，讓民眾藉由這次的機會追憶歷史，探訪高雄。

在台灣燈會之後，高雄再度發起的「台灣設計設計台灣」，不僅囊括「臺灣文博會」與「台灣設計展」，更推出近30檔令人耳目一新的城市設計與設計展覽，號召台灣不同世代設計師，串聯起高雄在地現代化起源的歷史場景，以港灣優勢結合人文歷史，讓高雄下半年充滿設計能量，也充滿疫後復興的希望。