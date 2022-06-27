電價費率審議會今日登場，電價有可能會調漲。新北市府因應相關政策，先前已主動擬定企業協助方針，目標鎖定提升能源使用效率，並推出「專家節能輔導」、「建物隔熱補助」及「節能示範指引」3大政策，透過專家實地訪查給予節能建議，降低電力使用，另搭配建物隔熱補助，阻隔熱源，希望幫助企業在節省電費的同時，也能銜接國際ESG規範。

經發局長何怡明表示，新北市能源政策將以「能源效率提升」為最優先方向，從過往推動節能經驗可知，提升能源使用效率是企業營運成本關鍵，因此新北4中旬早已率先推出節電媒合會，透過節能方案、汰舊補助優惠，凝聚企業節電共識。

經發局指出，市府針對不同電規模的企業推出3大政策，「專家節能輔導」將邀請節能專家組成輔導團，針對轄內中大型用電企業進行現場節能輔導、用電改善建議，新北節能專業服務團從2017年至今已輔導287家次企業，使多數企業汰換能源效率不佳的設備，並加裝輔助設備、完成定時保養，協助節電5578萬度電，減碳量達2萬8001公噸（約等於72座大安森林公園一年吸碳量）。

另外，市府今年也針對去年用電量較高的行業、用電量成長及未落實節能改善的能源用戶逐一訪查，現已訪視約10家業者，持續提供輔導。「建物隔熱補助」政策則提供中小企業設置吸頂循環扇、空氣門簾以及玻璃隔熱改善等補助，避免廠房因過熱頻繁用電；「節能示範指引」政策會邀請專家、民間團體共同設計節能指引、標準，讓小型企業學習節能，若新設或舊建物改造店面有依據節能指引，將提供鼓勵金。

新北市長侯友宜表示，新北市早在2015年至2017年就領先全台推出縣市智慧節電計畫，甚至擴大參與節能推動縣市，共推住商節電，提供燈具、空調汰換及能管系統裝設補助計畫，近2年也靠著節電夥伴節能治理推廣計畫等政策，創造至少2.5億度節電量及7.5億元經濟效能。

經發局表示，「111年度新北市服務業隔熱補助辦法」已公告在經發局官網，只要是新北轄內具有商業登記、法人登記業者，將會提供空氣門簾、吸頂循環扇、玻璃隔熱改善等設備補助金，最高補助比例可達一半，且每案以10萬元為限，補助期限將至11月15日或經費用罄為止，另市府至9月30日前也開放申請節能專業服務團隊診斷。