麗清（3346）27日舉行股東會，承認去年度財報並通過盈餘分配案，配發現金股息0.62元。

麗清去年合併營收56.60億元、年增30.23％，稅後淨利9,617萬元、EPS達1.03元，年增率分別為6.81倍、5.44倍。

麗清指出，由於整體銷售組合調整，並持續導入自動化設備、優化產線製程等，去年整體毛利率仍保持15.33％，營業利益率提升至1.62％，較2020年增加1.49個百分點，推進獲利表現。

展望今年下半年，麗清看好大陸中央及各地方政府持續推動新車購置稅減半與新能源車下鄉等政策，將有助品牌車廠跟進推出更多購車優惠，齊步提振對岸新車銷售市場展現良好成長動能。

尤其，麗清近年積極拓展新客戶、新訂單業務表現成效逐步展開，隨著新車應用LED車燈滲透率提升趨勢明確，持續與主要客戶共同積極研發車燈功能設計與外觀造型等技術，穩步堆疊中長期訂單量能。

另一方面，針對桃園觀音廠規劃，麗清為因應美國知名車廠客戶長期訂單需求，於今年第二季完成二期擴廠裝修，再新增一套自動化產線，有機會旗下LED車頭燈控制器產品在主要客戶將陸續針對所有新車款導入產品配備，有望展現更為明顯銷售動能。