台中市2016年公告實施「攤販集中區設置管理自治條例」，但攤販問題仍無解，甚至引發店家與攤商間的糾紛，有民眾向市議會請願盼儘速修法，該案27日在議會法規委員會審議，議員抨擊經發局2年多來都拿出不辦法解決，根本擺爛，要求積極研議並於下個會期提出該自治條例修正草案。

經發局長張峯源表示，該自治條例的爭議主要在於前面攤販與後面商家間的糾紛，目前經發局經手處理的有7案，其中中華路5案、忠孝路2案，若依照人民請願的方向修法，只能解決中華路的問題，且包括台北、新北及高雄都規範攤販必須取得住家店鋪同意才可營業，台中市目前的規範應不需修訂。

議員江肇國、黃守達表示，近幾年攤販與店家的糾紛頻傳，光是經發局接獲的投訴應該就不只7案，且民眾都已經提出請願，市府不應該兩手一攤說不修法就不理會，若能透過自治條例的修正提供主管單位更多方式管理，同時納管包括蔣公路等夜市，對攤販有一定保障。

張峯源強調，若議員認為應提出修正草案，將再舉辦公聽會蒐集意見，但議員楊正中、李中、何敏誠及黃馨慧認為，經發局從2019年就提出要修正草案，2年多了卻都提不出來，重點在於到底要不要讓這些攤販繼續存在？又要如何確實管理？否則一再辦公聽會也只是拖延時間，要求應儘速給民眾確切的答案。

法規會召集人何敏誠強調，該自治條例已施行6年了，要求經發局積極研議修法，並於下個會期提出修正草案。