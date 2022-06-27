2022年第11屆伯明罕世界運動會將於7月7日到17日於美國阿拉巴馬州伯明罕市舉行，中華代表團今天（27日）舉辦授旗典禮，由總統蔡英文親自出席勉勵選手，被寄與厚望的女子拔河隊，要將挑戰5連霸的壓力化為助力，努力爭取佳績，授旗典禮上代表選手接受加菜金的拔河隊女將李洳君透露，瑞典和瑞士是最大勁敵。

蔡英文表示：「中華女子拔河隊從2005年世運會開始，就奪下連續4屆金牌，這次我要交給各位一個任務，就是5連霸的目標！」台下代表出席的選手也精神抖擻大喊：「有信心！」

對於總統的勉勵，李洳君回應：「非常謝謝總統百忙之中頒發加菜金給我們鼓勵，會全力面對所有挑戰，希望可以獲得好成績。至於追求5連霸壓力一定很大，但我們會把平常訓練發揮到最好，拿下最好的成績、全力以赴。」

大約一個月前中華女子拔河隊也受到新冠肺炎疫情影響，李洳君透露，9名選手只有3人沒有確診，在疫情嚴峻時，全隊主要採取線上訓練，「就像一般學生線上教學那樣，我們和教練連線，教練指導我們在有限的空間下做體能訓練，盡量維持身體狀態。大家康復、恢復正常訓練後，這兩天在協會安排下，跨出我們的訓練基地景美女中，到國立體大進行48場模擬賽，由男子隊模擬對手，幫助我們增加經驗、出國時更享受比賽。」

談到5連霸路上的勁敵，李洳君指出：「瑞士和瑞典是我們相當敬佩的對手，瑞典之前也是拿下不少冠軍、連霸霸業，瑞士也一直有好成績，評估這兩隊是最大挑戰。」