為世運代表團授旗 蔡英文：用最高拚勁讓世界看到台灣。(圖/總統府提供)

蔡英文總統今天下午出席「2022年第11屆伯明罕世界運動會」代表團授旗典禮，期許選手們在賽場上挑戰自我、全力以赴，為自己取得最高的榮耀，也用最高的拚勁和韌性，讓世界看到臺灣。

蔡英文首先頒授國旗及團旗予我代表團，並致贈加菜金，為教練及選手們加油打氣。她致詞時表示，在疫情的挑戰之下，世界性的運動賽事能夠舉行，非常不容易。從去年的東京奧運，到今年的第11屆世界運動會，都展現了全世界的人類，共同對抗疫情的決心。

為世運代表團授旗 蔡英文：用最高拚勁讓世界看到台灣。(圖/總統府提供)

蔡英文提到，這屆世運會，即將在7月7月於美國伯明罕市舉行，有來自108個國家、超過3600名選手共襄盛舉。她今天授旗，幫大家加油，相信代表團代表我們的國家，已經做了最充足的準備，將在世界賽場上發光發亮。

這次我代表隊共有14個項目、69位菁英選手前往世運會。其中，女子拔河隊從2005年世運會開始，奪下了連續4屆的金牌。這次她要交給女子拔河隊一個任務，就是「5連霸的目標，我們一定要展現最堅強的實力」。

蔡英文提到，我們的健力代表隊也有非常好的成績，從1993年的世運會開始，每屆都有奪牌的紀錄，她希望選手們能夠再創佳績。另外，我們的合球代表隊，目前是世界排名第3、亞洲排名第1，在上屆世運會也獲得銀牌，創下參賽以來最好的成績。她期待合球代表隊這次能夠奪下金牌，再次刷新紀錄。

她也希望每一位選手，都能在賽場上挑戰自我，全力以赴，為自己取得最高的榮耀，也用最高的拚勁和韌性，讓世界看到臺灣。為了協助選手們出國比賽充分發揮實力，在過程中，政府相關單位會提供最大的支持。也設置四名隨隊的醫師協助防疫，全程照顧代表團的健康安全。

她說，選手們在疫情挑戰下出賽，真的很不簡單。她預祝選手們比賽順利，用最耀眼的成績，振奮全世界，也鼓舞所有的臺灣人民。她也請國人共同來關注世運會中各種賽事的最新情況。「我們要等待各位的好消息，也期待大家凱旋歸來，加油。」