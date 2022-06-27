高雄市內門區的瑞山里下埔尾6-6號旁道路下邊坡崩塌，區公所架起三角錐，以免民眾誤入。（水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市內門區瑞山里下埔尾6-6號旁道路下邊坡於去年汛期受8月豪雨影響，造成路基淘空邊坡崩塌，由於這是該處鄰近聚落與農耕運輸唯一的聯外道路，水利局近來配合六河局工程，對邊坡做擋土牆及道路修復，預計在今年7月上旬完工。

水利局說，致災點是內門區瑞山里下埔尾6-6號旁道路下邊坡，其為鄰近聚落與農耕運輸唯一的連外道路，去年8月豪雨期間因道路坡地逕流沖蝕，造成邊坡崩塌，以致影響通行安全。

水利局去年於災後會同瑞山里長、地方人士、中央水土保持局至現地勘災評估改善對策，災害整治重點為防制崩塌災情擴大並修復通行道路，工程新設擋土牆38.5公尺及道路修復，工程經費為555萬元新台幣，於今年2月13日工程開工，工期90日曆天，並配合鄰近六河局工程施工，將全力控管於7月上旬完工，完工後恢復道路通行及加強下邊坡保護，維護當地居民農耕運輸及通行安全。