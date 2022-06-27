為推展慢經濟，台東縣長饒慶鈴與國立東華大學校長趙涵捷共同簽訂官學合作備忘錄MOU，饒慶鈴表示，縣府分別與東部兩所大學簽訂合作備忘錄，期盼透過跨領域資源整合，開啟三方合作契機，建立台東永續發展目標，呼應近年推動的慢經濟施政方針。

饒慶鈴說明，台東以慢經濟為核心，期望發展出具有台東特色的永續發展模式，持續將慢經濟的理念深入各項政策規畫中，因此特別聯手東華大學，合作範圍包含雙方各項計畫活動，架構永續發展及產業永續策略的平台、推展在地社區及部落的夥伴關係、推動原住民文化在地化發展，並藉由強化在地連結、整合區域資源，帶動產官學多方合作及產業創新。

東華大學雖位在花蓮，卻是東部第1所綜合大學，在東部學術發展歷史上具有重要地位，結合在地自然及人文，發展出原住民族學院、海洋科學學院及環境學院等具有東部色彩的學術專業，未來縣府與東華大學的合作，將學校的學術專業導入台東政策規劃，勢必能讓台東慢經濟發展更進一步。

饒慶鈴強調，未來台東縣與東部兩所大學三方合作，將有更多面向發展，共同提升東部發展量能，創造慢經濟城市榮景，讓台東不只是臺東。

東華大學校長趙涵捷校長則指出，饒縣長推動「慢經濟」，台東縣在這幾年呈現不同風貌，東華大學與台東縣政府其實在許多的事務及學術交流上有很長的合作關係，希望日後能夠更增進，打造屬於台東的品牌。