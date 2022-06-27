暑假旺季到來，加上疫情趨於平穩，不少人都開始計畫出門旅遊，學生們也已前放暑假，遠雄海洋公園假日入園人數都突破3,500人，人潮明顯回流。遠雄海洋公園也祭出優惠活動，吸引遊客入園遊玩，園方預估今年暑假入園人數將突破20萬人。海洋公園於7/1日至9/11日推出暑期主題「海洋冰風暴2 冰怪來襲」活動，有期間限定版的「冰風暴之冰怪來襲」，每日二場的酷涼派對，海洋家族們在酷涼派對裡為大家帶來清涼水花。另大海冰怪「ICE」已悄悄出現，冰怪會從哪裡現身？即將為布萊登海岸掀起一場極酷冰涼水花大戰。

夏天玩水還不夠，玩冰才夠爽快，海洋公園於現場還有「冰雪大砲」、「沖天水柱」雙重涼夏特效。親子人氣戲水池「海豚三D戲水池」，全台唯一的海豚3D立體彩繪背景，立體海豚雕塑於戲水池中，不止清涼消暑，身歷其境，置身於海豚當中，更適合拍拍，是網美拍照景點。沁涼的「水漾動感噴泉」，有夢幻水幕區、奇幻水霧區、舞動水花區、水晶隧道區等;多款主題餐飲及冰品，還有整個園區營造的冰涼氛圍感。除消暑活動，海洋公園於暑假7/1~7/14，推出高中生制服趴299元優惠，只要年滿15-18歲的高中生（限民國92-96年次之遊客），著高中生制服即可享優惠，另外還可再享隔日免費入園。

原訂4月在花蓮舉辦的「全中運」活動，因受疫情延賽至7月舉辦，海洋公園歡迎全中運的選手們，提供全中運活動優惠價299元;於7/1~7/14凡所有全中運參賽選手、工作人員出示相關選手及工作證；花蓮縣民、花蓮縣各公私立學校學生、教職員等，只要出示相關證明即可享299元優惠入園。

今年暑假，遠雄悅來大飯店、遠雄海洋公園及花蓮悅樂旅店共同推出「2022海洋冰風暴」活動;不論入住遠雄悅來大飯店或花蓮悅樂旅店，都可依房型贈送海洋公園門票，可一起暢玩海洋公園主題活動「海洋冰風暴之冰怪來襲。