越南籍移工阿官已在台逾期居留3年多，因為拿交通錐在路邊占停車位引發巡邏員警注意，一時心虛露餡，拔腿就跑，最後仍被逮、移送歸案。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

越南籍移工阿官已在台逾期居留3年多，因為拿交通錐在路邊占停車位引發巡邏員警注意，一時心虛露餡，拔腿就跑，最後仍被逮、移送歸案。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

失聯移工見警拔腿狂奔 躲排水溝狼狽遭逮

失聯移工遇到警方關切，心虛拔腿手刀狂奔，奔逃到窄巷內再攀爬縱身跳入深逾3公尺的排水溝內躲藏，警方一路緊追，移工最後癱坐在水溝內，雙方氣喘吁吁，他直呼「我好累，對不起。」已跑不動的這才坦承已逃逸失聯3年，台中市六分局員警將他依逾期居留移工，法移送臺中專勤隊歸案。

中市警六分局工業區派出所警員楊金諭及洪紳寶，日前騎警用機車執行巡邏勤務，在西屯區順和一街沿線，突然看到見1名移工在路邊擺放三角錐，疑似要搶占停車位，見到警方經過竟一臉心虛轉身就想離開。

員警起疑主動叫住人，並上前關切、盤查，詢問移工是哪一國的？沒想到對方僅回「我越南的」，開始左顧右盼且閃爍其詞，整當員警停下機車準備下車查證其身分，他隨即轉身拔腿狂奔，上演警民躲貓貓的追逐大戰。

37歲的越南籍移工先是在停滿汽機車的路邊人行道亂竄，又跑進窄小巷弄中，兩名員警騎機車前後包燒，眼看無處可躲，他一時情急，竟翻身縱身跳入排工業區的排水溝內想繼續逃竄，警方見狀也隨即攀爬下到高度有一層樓高的排水溝內抓人。

警方沿著排水溝沿路搜索，最後發現移工疑似逃到筋疲力盡，兩腿一身乾脆癱坐的水溝內，見員警前來直呼真的跑得好累，只能乖乖束手就擒，並當場坦承已經逃跑失聯3年多。

附近居民看兩名勇警為了抓人不顧一切跟著跳入排水溝內，紛紛主動趨前幫忙，看到警方順利將人逮捕，有熱心民眾趕緊搬了鋁梯過來架設好，讓兩名勇警能夠帥氣上岸。

警方調查，37歲越南籍移工「阿官」(音譯)已逾期居留台灣超過3年，他當時跟友人借車開回租屋處，原想以三角錐占車位，沒料到意外引發警方關切，一時心虛才露餡，訊後已將人移送台中專勤隊歸案。