電價費率審議委員會今（27日）開會結果出爐，將針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價，但住宅1000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整，平均漲幅達8.4%。事實上，先前工商界大老都多次提出警告，漲電價會讓製造業、傳統產業受到衝擊、推升物價持續走高及企業營運成本升高而引發出走潮等。

電價費率委員會原定在3月召開，但受俄烏戰爭造成國際燃料價格浮動劇烈的影響，因此決定延期到今天開會。然而受到國際燃料價格早已飆漲多時，漲價似乎已經成為共識，調漲幅度與對象才是外界關注焦點。

如今確定針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15％，但考量內需產業受疫情衝擊，為使其順利復甦，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲，此調整影響約2.2萬戶。

此外，為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1000度以下、約占97％（1272萬戶）也不調漲，上述方案核算為整體平均電價後，漲幅為8.4％，此調整方案將由7月1日開始實施。

至於調整電價所造成的影響，工總理事長苗豐強先前表示，如果只針對用電大戶調高電價，將對傳統產業的營運雪上加霜，且目前通膨嚴重，調高電價恐推升物價，同時調漲電價與政府鼓勵台商回台投資的政策相互矛盾，並增加經濟衰退的風險。

工商協進會理事長林伯豐也曾提醒，若電費只漲用電大戶，屆時製造業一定會出走；遠東集團董事長徐旭東談論此議題時也曾說，建議政府採取緩漲的步調，而且不能只調用電大戶，恐造成企業出走潮。

此外，商總上周針對電價議題表示，理解台電在長期虧損之下調整電費有其必要，但這兩年景氣有好有壞，出口產業業績長紅，反觀內需產業長達兩年半因疫情營收蕭條，政府甚至還須編列紓困預算及調整稅制，以支撐內需產業生存。

商總強調，若是全面調漲電價，不僅讓原已慘澹的內需產業雪上加霜，進而壓迫到民眾消費，恐加劇通膨壓力，倘若要全面性調漲才算公平，也建議政府推出因應的補貼配套措施。